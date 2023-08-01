Ивана Краско планируют выписать третьего августа

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Народный артист России Иван Краско, который был госпитализирован 13 июля в Санкт-Петербурге из-за последствий инсульта, чувствует себя хорошо. По словам его сына Фёдора Краско, 92-летнего актёра планируется выписать 3 августа.

Фото: instagram

13 июля Иван Краско почувствовал себя плохо, находясь на даче в Ленинградской области. Он был госпитализирован в Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова Минздрава России, где ему была сделана операция и он был помещен в отделение интенсивной терапии. 17 июля его перевели из отделения интенсивной терапии в неврологическое отделение, а позже перевели в реабилитационный корпус.

Иван Краско — известный актёр театра и кино, посвятивший более полувека театру имени В. Ф. Комиссаржевской в Санкт-Петербурге.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.