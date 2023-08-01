Блогера Александра Шпака обвинили в дискредитации российской армии

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Telegram-канал "Осторожно, новости" сообщает, что в Тверской суд Москвы поступил протокол по статье 20.3.3 "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской армии". Дата заседания остается неизвестна

Фото: youtube.com

Саша Шпак — известный бодибилдер, который сделал свою карьеру на необычной внешности. У мужчины практически все тело в татуировках и пирсинге. Кроме того, он сделал себе "змеиный язык" и вставил различные импланты.

До февраля 2022 года Шпак был частым гостям в различных российских ток-шоу. Однако после начала СВО блогер сбежал в Турцию откуда принялся высказываться в поддержку Украины и критиковать российскую власть.

Ранее уголовное дело по этой же статье завели на украинскую журналистку Янину Соколовскую.

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