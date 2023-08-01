Актриса Марина Зудина публично поздравила сына от Табакова архивным фото

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская актриса Марина Зудина поделилась с поклонниками архивной фотографией с режиссером Олегом Табаковым и их сыном Павлом. Артистка в комментарии поздравила единственного сына с 28-летием и призналась ему в любви.

Фото: соцсети

"С днем рождения, люблю! Паша, я счастлива, что ты рядом", — коротко прокомментировала архивный снимок артистка.

Напомним, что Марина Зудина начала отношения с Олегом Табаков будучи студенткой. На тот момент легендарный актер был женат. Однако спустя время артист ушел из семьи и женился на Марии в 1995 году. В том же году у них родился сын, которого назвали Павлом, а в 2006 году них родилась дочь Мария.

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