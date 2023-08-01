Хирург Тимур Хайдаров написал заявление в полицию из-за поступающих угроз об убийстве

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Пластический хирург Тимур Хайдаров опубликовал в своих соцсетях важное сообщение. По его словам, ему стали поступать угрозы, поэтому он был вынужден обратиться в правоохранительные органы.

Фото: prt scr youtube.com

"Дорогие друзья! Сегодня мною было подано несколько заявлений в правоохранительные органы касаемо правонарушений в мой адрес — вторжение в частную жизнь, раскрытие банковской тайны, вымогательство и что самое страшное и неприятное — угрозы убийством мне и моей семье", — поделился 34-летний доктор.

Напомним, что конфликт со "звездным хирургом" начался после того, как певицы Слава и Любовь Успенская в негативном ключе рассказали о последствиях пластических операций, которые им проводил Тимур Хайдаров. Сейчас скандал дошел до судебных разбирательств и врачу может грозить реальный тюремный срок.

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