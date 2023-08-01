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Бурунов раскритиковал на съемках Аню Покров и довел ее до слез

1:10
Шоу-бизнес

Популярная блогерша и тиктокерша Аня Покров рассказала, что на съемках шоу "Музыкалити" ей пришлось трудно. Причиной послужила критика со стороны Сергея Бурунова, сообщает "Газета.ru".

Бурунов раскритиковал на съемках Аню Покров и довел ее до слез
Фото: upload.wikimedia. org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/Аня_Покров_%28Белые_ночи_Санкт-Петербурга_—_2022%2C_день_1%29_%28cropped%29.jpg/1200px-Аня_Покров_%28Белые_ночи_Санкт-Петербурга_—_2022%2C_день_1%29_%28cropped%29.jpg

Анна призналась, что растерялась на шоу. Поначалу все проходило в дружественном ключе, поскольку Покров хорошо относилась к Бурунову, ведь она любит творчество актера. Но вскоре обстановка на съемках стала накаляться. Сергей Бурунов был слишком категоричен по отношению к молодым исполнителям и подвергал их творчество критике.

Звезда тиктока мечтала познакомиться с комедийным актером, но у него оказался тяжелый характер. Сказывалось и различие поколений. Как сообщила Покров, она проплакала целых два часа, будучи не в состоянии справиться с эмоциями. После окончания съемок у нее случилась истерика.

Аня Покров считает, что не все именитые селебрити так категоричны в отношении молодых исполнителей. Некоторые, наоборот, очень легко идут на контакт. Примером является Николай Басков.

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Автор Андрей Романов
Андрей Романов — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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