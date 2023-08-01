Певица Ольга Серябкина призналась в воровстве еды на шоу "Выжить в Дубае"

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Ольга Серябкина в эфире программы "Шоу Воли" рассказала, что она и другие участники шоу "Выжить в Дубае" сильно голодали. Они продумали план воровства еды у съемочной группы и совершили злодеяние посреди ночи.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Ольги Серябкиной

"Когда вы легли спать, мы вышли из задних стенок палатки. Мы сделали так, чтобы вы думали, что мы лежим в этих спальных мешках, и поползли за барханы. И пошли есть туда, где ели все операторы", — рассказала певица ведущему шоу.

Серябкина уточнила, что ей не стыдно за то, что она и другие участники проекта съели всю еду у операторов. В свою очередь Павел Воля, который был ведущим "Выжить в Дубае" пошутил, что понял причину злости у операторов тем утром.

Ранее одна из участниц шоу "Выжить в Дубае" призналась во флирте на проекте с известным комиком.

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