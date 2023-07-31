Джастин Бибер случайно сообщил, что его жена беременна

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Джастин Бибер и модель Хейли Болдуин поженились в 2018 году, и с тех пор в прессе время от времени появлялись слухи о беременности Хейли.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Джастина Бибера

Недавно слухи всплыли вновь, когда папарацци случайно запечатлели пару за приватной беседой. На кадрах слышно, как Джастин Бибер говорит Хейли: "Я понимаю, что ты беременна, но…". Однако они сразу же замолчали, заметив присутствие фотографов.

В дополнение к разговору в Интернете появилась фотография, на которой Хейли Болдуин нежно прикасается к своему животу за кулисами концерта Дрейка в Нью-Йорке.

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