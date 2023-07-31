Джонни Депп был замечен с тростью

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Американский актер и певец Джонни Депп был замечен с тростью перед своим концертом в Бостоне, США, после травмы лодыжки. Концерт, первоначально запланированный ранее, был отложен из-за его травмы. Несмотря на неудачу, Депп выглядел счастливым накануне показа.

Фото: https://media.vanityfair.com/

До этого сообщалось, что Депп потерял сознание в своем гостиничном номере перед концертом в Будапеште. Была вызвана медицинская помощь, и инцидент вызвал беспокойство у его поклонников. До инцидента Депп не участвовал в саундчеке группы, который проводился ранее. Однако причины его потери сознания не были раскрыты его руководством.

Несмотря на эти трудности, Джонни Депп по-прежнему полон решимости продолжать свои выступления со своей группой The Hollywood Vampires.

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