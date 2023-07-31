МК: пластический хирург Аршакян объяснил, что случилось с лицом Пугачёвой

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

У покинувшей Россию Примадонны Аллы Пугачёвой, которая посетила фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале, поклонники на второй день заметили сильные отёки и "бугры" на лице. О том, что случилось с внешностью певицы на самом деле, рассказал пластический хирург Вардан Аршакян в беседе с "МК".

Фото: eg.ru

По мнению эксперта, отёки на лице Аллы Борисовны полностью ещё не сошли, так как она, видимо, находится в процессе реабилитации после недавней пластики.

Вероятнее всего, Пугачёвой была выполнена подтяжка лица, предположил врач. Но в ближайшее время благодаря определённым процедурам все проблемы с лицом, которые мы видим на данный момент, разрешатся, заключил он.

Ранее хирург Филипп Выступец поставил неутешительный диагноз Пугачёвой в Юрмале.

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