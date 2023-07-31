Год назад в отношении известного пластического хирурга Тимура Хайдарова было возбуждено уголовное дело

По данным telegram-канала Baza, Следственный комитет возбудил дело в отношении известного пластического хирурга Тимура Хайдарова по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Дело было возбуждено еще в мае 2022 года. Предположительно, Хайдаров провел женщине операцию по увеличению груди, и впоследствии у нее произошел некроз тканей сосков.

Фото: prt scr youtube.com

В июле того же года в отношении Хайдарова была избрана мера пресечения в виде ограничения на выезд. Хирург отреагировал на ситуацию, заявив, что операция была проведена в 2018 году, и после осложнений они провели проверку клиники, где никаких нарушений обнаружено не было. В 2022 году дело всплыло вновь из-за жалобы, поданной пациентом, что привело к дальнейшим расследованиям. Хайдаров опровергает уголовные обвинения, в которых его обвиняли в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Он утверждал, что власти основывали обвинения на предполагаемом отсутствии документов с его стороны. Хайдаров пообщался с пациенткой, и она предоставила заявление в Следственный комитет, не высказав никаких жалоб.

Хайдаров защищался, упомянув, что если бы у него было какое-либо судимость или ограничение на выезд, он не смог бы путешествовать за границу так, как он это делает в настоящее время. Несколько знаменитостей, в том числе Гоар Аветисян, Яна Рудковская и Филипп Киркоров, выразили свою поддержку Хайдарову на фоне обвинений. Однако в июле певица Слава обвинила хирурга в некачественной работе, заявив о больших шрамах и асимметрии после маммопластики. Любовь Успенская также присоединилась к обвинениям. Хайдаров отрицает эти утверждения и предполагает, что осложнения возникли из-за того, что Слава и Успенская не придерживались послеоперационных рекомендаций.

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