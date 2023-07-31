Ирина Мирошниченко в настоящее время находится в реанимации

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Сначала актриса предпочитала лечиться дома, но незадолго до выходных она потеряла сознание, и ее пришлось госпитализировать в отделение интенсивной терапии. Врачи диагностировали у нее заболевание сердечного клапана и серьезные осложнения, включая пневмонию, сепсис, тромбоз и фибрилляцию предсердий.

Фото: novyefoto.ru

Во время пребывания в больнице у актрисы случилась остановка сердца. К счастью, врачи смогли восстановить ее сердечный ритм с помощью дефибриллятора. В настоящее время ее состояние оценивается как крайне критическое. Она находится на аппарате искусственной вентиляции легких, и медицинские работники внимательно следят за ее состоянием, которое демонстрирует негативные тенденции.

Кроме того, есть сообщения, предполагающие, что у Мирошниченко также была диагностирована доброкачественная опухоль в голове.

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