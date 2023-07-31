Митя Фомин рассказал о том, какие роли хотел бы исполнить в кино

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известный певец Митя Фомин поделился своим желанием появится на экранах и сыграть ведущую роль, так как у него уже имеется опыт съемок в кино, в качестве второстепенных героев.

Фото: myfoodmap.ru

"Кино моя большая мечта. Пожалуй, это на сегодня мой незакрытый гештальт", — сказал Фомин.

Певец в интервью Газете.Ru отметил, что больше всего ему интересно было бы попробовать себя в образе секретного агента, персонажа из сказочных произведений или в роли "плохого парня".

Фомин заявил, что старается держаться подальше от негативных инфоповодов, несмотря на то что они могут предать ему еще большей популярности.

"Сейчас чтобы попасть в кино, не нужно мотаться по кастингам, достаточно быть узнаваемым. Хотя не всегда именно твои благие поступки могут стать залогом успеха. Жду своего режиссера, который однажды скажет: "Мне нужен именно Фомин!", — заявил вокалист.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.