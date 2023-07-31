Светлана Бондарчук сыграет вторую свадьбу со своим супругом Сергеем Харченко

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Peopletalk пишет, что Светлана Бондарчук взяла интервью у теннисистки Светланы Кузнецовой, в ходе которого стало известно, что модель планирует второй брак с Сергеем Харченко. Светлана призналась, что она готова выйти замуж во второй раз за своего мужа. Это решение было вдохновлено свадьбой Татьяны Булановой, на которой они вместе присутствовали. Звезды решили повторить свадьбу в Санкт-Петербурге.

Фото: tvcenter.ru

Согласно планам, вторая свадьба должна состояться 15 августа следующего года. Это имеет особый смысл, так как Сергей родился в Санкт-Петербурге, а Светлана - в Москве. Они уже провели свадьбу в Москве прошлым летом в кругу семьи и близких друзей.

Светлана Бондарчук и Сергей Харченко планируют повторить свадьбу в Санкт-Петербурге, чтобы добавить особый смысл этому событию и отпраздновать их любовь.

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