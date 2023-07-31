В семье певицы Бритни Спирс произошла трагедия

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Peopletalk пишет, что в семье Бритни Спирс и ее мужа актера Сэма Асгари произошла трагедия — свекровь певицы попала в серьезную аварию. Сэм Асгари сообщил об этом печальном событии в своей запрещенной соцсети, где он написал, что его мать доставлена в реанимацию, но благодаря помощи медицинского персонала и друзей она чувствует себя хорошо и отдыхает. Однако он не уточнил подробности произошедшего. Сама Бритни решила не комментировать эту ситуацию.

Фото: paparazi.ru

Напомним, что Бритни Спирс и Сэм Асгари встречаются около 6 лет и в 2021 году Сэм сделал ей предложение. Летом того же года они устроили роскошную свадьбу. Ранее Бритни находилась под опекой своего отца и не имела права самостоятельно принимать решения, даже в отношении своей личной жизни.

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