Недавно у певицы Анны Седоковой произошла неприятная травма — она упала и сломала ногу в двух местах. Несмотря на это, звезда продолжает работать и заниматься своими делами. Она обратилась к врачу, когда боль стала невыносимой.
Peopletalk пишет, что в настоящее время Анна передвигается на костылях, но несмотря на травму, она продолжает поддерживать свои социальные сети. Сегодня она показала свое утреннее селфи, на котором она сидит в машине в черном тотал-луке и без макияжа. Она сообщила своей аудитории, что направляется к врачу.
Несмотря на неприятное событие, Анна Седокова продолжает быть активной и поддерживать связь со своими поклонниками через социальные сети.
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