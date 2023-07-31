40-летняя певица Анна Седокова показала, как выглядит без макияжа

Недавно у певицы Анны Седоковой произошла неприятная травма — она упала и сломала ногу в двух местах. Несмотря на это, звезда продолжает работать и заниматься своими делами. Она обратилась к врачу, когда боль стала невыносимой.

Фото: Соцсети Анны Седоковой

Peopletalk пишет, что в настоящее время Анна передвигается на костылях, но несмотря на травму, она продолжает поддерживать свои социальные сети. Сегодня она показала свое утреннее селфи, на котором она сидит в машине в черном тотал-луке и без макияжа. Она сообщила своей аудитории, что направляется к врачу.

Несмотря на неприятное событие, Анна Седокова продолжает быть активной и поддерживать связь со своими поклонниками через социальные сети.

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