Актер Павел Прилучный показал, как его жена Зепюр выглядит в бикини

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актеры Павел Прилучный и Зепюр Брутян, взяв с собой новорожденного сына Микаэля и детей Павла от предыдущего брака с Агатой Муцениеце, отправились в долгожданное путешествие на Мальдивы. Семья наслаждается отпуском в райском месте и делилась фотографиями с отдыха в социальных сетях.

Фото: Соцсети

Peopletalk пишет, что Павел опубликовал новую семейную фотографию, где он предстал вместе с Зепюр, сыном Тимофеем и дочерью Мией. Зепюр была запечатлена в пляжном образе, носив черное бикини и накидку. Девушка улыбается на фото, а дети Прилучного от предыдущего брака с актрисой Агатой Муцениеце делают смешные выражения лица.

Семья Павла Прилучного и Зепюр Брутян веселится и наслаждается отдыхом на Мальдивах, однако они почти не демонстрируют общественности своего сына Микаэля.

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