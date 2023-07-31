Звезда телепроекта "Дома-2" Александр Гобозов и его беременная жена обвенчались

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Александр Гобозов, бывший участник шоу "Дом-2", продолжает привлекать внимание своих поклонников. В апреле он официально поженился со своей новой пассией, юристом Светланой Князевой. Их совместное счастье теперь оказалось еще более значимым, так как они ждут ребенка.

Фото: Соцсети Саши Гобозова

Хотя у них уже были штампы в паспортах, они решились на еще более серьезный шаг и провести свадебную церемонию венчания. Сам Александр Гобозов опубликовал фотографию со свадьбы в своих соцсетях, сопроводив ее трогательными словами.

"Теперь мы по-настоящему муж и жена" -, написал он.

На фотографии видно, что на свадьбу были приглашены только самые близкие люди, включая маму Александра, Ольгу Васильевну.

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