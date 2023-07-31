Актриса Агата Муцениеце загорает в купальнике на отдыхе в Италии

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Peopletalk пишет, что актер Павел Прилучный и Агата Муцениеце, после объявления о скандальном разводе в мае 2020 года, теперь проводят время отдыхая с детьми отдельно друг от друга. В то время как Прилучный наслаждается отдыхом с детьми и супругой актрисой Зепюр Брутян на Мальдивах, Агата Муцениеце наслаждается прекрасными видами Италии и вкусной едой.

Фото: Соцсети Агаты

Актриса опубликовала видео со своего отдыха в запрещенной соцсети. В ролике она предстала в купальнике черного цвета с неоново-розовыми бретельками и желтыми вставками. Она была без макияжа, собрала волосы в пучок и надела солнцезащитные очки, украшенные стразами.

Напомним, что у Прилучного и Агаты Муцениеце есть двое детей: дочь Мия и сын Тимофей.

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