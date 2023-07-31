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Певица Пелагея опубликовало фото в "голом" платье в Светлогорске

0:42
Шоу-бизнес

Российская певица Пелагея предстала перед публикой в откровенном образе и порадовала своих фанатов. Соответствующие публикации появилась в её соцсетях.

Певица Пелагея опубликовало фото в "голом" платье в Светлогорске
Фото: соцсети Пелагеи

Артистка приняла участие в музыкальном фестивале "Голосящий КиВиН-2023" в Светлогорске. На размещённых фото 37-летняя звезда демонстрирует стройную фигуру в облегающем миди-платье в горошек. При этом заметно, что Пелагея не надела бюстгальтер.

Образ певицы дополнен тонким золотым колье и браслетом.

"Сегодня в Светлогорске на съемках КВН в составе жюри", — подписала снимок Пелагея.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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