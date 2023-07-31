Фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале потерпел фиаско, несмотря на приезд Аллы Пугачёвой

1:33 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В Юрмале прошёл фестиваль Лаймы Вайкуле "Рандеву", где должны были выступить зарубежные артисты, а также российские и украинские звёзды. Однако мероприятие посетили несколько иноагентов, Верка Сердючка и Вера Брежнева. Об этом сообщает обозреватель Елена Мурзина в материале для "Украина.ру".

Фото: 7days.ru

Многие зрители приобрели билеты на фестиваль, чтобы увидеть Аллу Пугачёву. Но были разочарованы: примадонна пришла на концерт со своим супругом Максимом Галкиным*, помахала поклонникам и заняла своё место в зале.

"Складывается впечатление, что молодой муж и закадычная подруга заставили не очень здоровую женщину ковылять на совершенно ненужное ей мероприятие. Страшно исхудавшая, сгорбленная Пугачёва пришла. Может, не из последних сил, но похоже, из предпоследних", — отметила Мурзина.

Заявленные зарубежные звёзды, среди которых лидеры группы U2 Боно и Arctic monkeys, так и не появились на фестивале, а записали видеообращения на телефон. Также на сцену не вышли ни Андрей Макаревич*, ни Семён Слепаков*. Зато зрители "насладились" выступлениями Андрея Данилко в образе Сердючки и Веры Брежневой.

"Рандеву", похоже, было в последний раз. Как говорится, всем спасибо, все свободны", — заключила обозреватель.

*внесены Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.

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