Актёр и вор-рецидивист Владимир Шиповалов умер в Киеве

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Украинский актёр и вор-рецидивист Владимир Шиповалов, который провёл в местах заключения 14 лет, скончался в Киеве на 48-м году жизни. Об этом пишет "Российская газета".

Фото: http://m.kino-teatr.ru/kino/acter/m/post/409334/foto/1230799/#&gid=1&pid=9

Шиповалов был известен в криминальных кругах как Вова Лорд. Он появился на телевидении в проекте "Джентльмены на даче", где перевоспитывали бывших зэков. Создатели шоу отмечали, что он был одним из немногих, кто не вернулся в преступный мир, а устроился в киностудию разнорабочим, а затем стал актёром.

Снялся бывший вор в более чем двенадцати украинских и украино-российских проектах. Среди них сериалы "Кодекс чести", "Личное дело", "Брат за брата" и "Старший следователь".

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