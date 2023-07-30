Украинский актёр и вор-рецидивист Владимир Шиповалов, который провёл в местах заключения 14 лет, скончался в Киеве на 48-м году жизни. Об этом пишет "Российская газета".
Шиповалов был известен в криминальных кругах как Вова Лорд. Он появился на телевидении в проекте "Джентльмены на даче", где перевоспитывали бывших зэков. Создатели шоу отмечали, что он был одним из немногих, кто не вернулся в преступный мир, а устроился в киностудию разнорабочим, а затем стал актёром.
Снялся бывший вор в более чем двенадцати украинских и украино-российских проектах. Среди них сериалы "Кодекс чести", "Личное дело", "Брат за брата" и "Старший следователь".
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