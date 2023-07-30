Организацией похорон мужа и продюсера певицы Натали Александра Рудина занимался брат артистки Антон Миняев. Он рассказал "МК" о последней просьбе покойного.
По словам собеседника издания, трагедию, случившуюся в семье, Натали переносит стойко. И она не собирается уходить из профессии.
Брат заявил, что Наталья Рудина будет продолжать гастролировать, так как это было одним из завещаний Александра.
"Он просил, чтобы Наташа ни в коем случае не оставляла творчество. Об этом мне сказала сама сестра", — заключил Миняев.
Напомним, муж Натали неожиданно скончался в 53 года. Его тело нашли на козырьке подъезда дома, где он проживал. Сегодня его похоронили в Дзержинске.
В Дзержинске Натали задерживаться не собирается. В ближайшее время артистка планирует вернуться в Москву.
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