МК: брат Натали озвучил последнюю просьбу умершего мужа певицы

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Организацией похорон мужа и продюсера певицы Натали Александра Рудина занимался брат артистки Антон Миняев. Он рассказал "МК" о последней просьбе покойного.

Фото: https://t.me/shot_shot/54892

По словам собеседника издания, трагедию, случившуюся в семье, Натали переносит стойко. И она не собирается уходить из профессии.

Брат заявил, что Наталья Рудина будет продолжать гастролировать, так как это было одним из завещаний Александра.

"Он просил, чтобы Наташа ни в коем случае не оставляла творчество.​ Об этом мне сказала сама сестра", — заключил Миняев.

Напомним, муж Натали неожиданно скончался в 53 года. Его тело нашли на козырьке подъезда дома, где он проживал. Сегодня его похоронили в Дзержинске.

В Дзержинске Натали задерживаться не собирается. В ближайшее время артистка планирует вернуться в Москву.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Умер муж певицы Натали