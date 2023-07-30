Mash: уехавшая из России Кристина Орбакайте готова вернуться из США за пять миллионов рублей

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Стала известна сумма, за которую дочь Пугачёвой Кристина Орбакайте, давно уже живущая в США, готова спеть для россиян. По информации Telegram-канала Mash, закрытый концерт артистки стоит 50 тысяч евро или около пяти миллионов рублей.

Фото: sexologyjournal.ru

Отмечается, что Орбакайте не гастролирует лишний раз по России, но на корпоративе возможность выступить всегда есть. И стоит это в пределах пяти миллионов, причём оплачивать лучше наличными, так как за перевод певица возьмёт ещё 10 процентов комиссионных сверху.

Также есть и один нюанс. Если определённой площадки для выступления у заказчика нет, то представители Орбакайте будут настаивать на Турции. Им проще прилететь туда, в стране есть нужные люди. Правда, если отказ будет категоричным, дадут согласие и на Россию.

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