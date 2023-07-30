Певица Алла Пугачёва побывала на фестивале "Рандеву" в Юрмале и дала интервью журналистам. В ходе разговора она призналась, что обожает латышей. Об этом сообщает издание "Комсомольская правда".
"Я рада, что мы сюда добрались и все вместе. Я вас обожаю с тех пор, как Кристина родилась…", — заявила певица в беседе с латвийскими корреспондентами.
Пугачёва посетила мероприятие вместе с мужем Максимом Галкиным* и другом Андреем Макаревичем*. Внешность Примадонны подверглась обсуждениям. Перед приездом на фестиваль артистка сделала аппаратную (нехирургическую) подтяжку лица, надела новые локоны из накладных волос и немного похудела.
* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ.
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