МК: хирург Выступец поставил неутешительный диагноз Алле Пугачёвой в Юрмале

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Пластический хирург Филипп Выступец поставил неутешительный диагноз певице Алле Пугачёвой после её появления на публике в Юрмале. Специалист отметил в беседе с "МК", что у Примадонны практически не осталось на лице тканей, с которыми можно работать.

Фото: 7days.ru

По мнению врача, "колдовать" над её лицом больше не будет ни один профессиональный пластический хирург.

Собеседник издания считает, что Алла Борисовна, скорее всего, сделала подтяжку шеи и платизмопластику, позволяющую сформировать так называемый угол молодости, и другие операции по омоложению лица.

Теперь певице можно делать только операции по телу, добавил Выступец. У неё уже всё настолько проработано с лицом, что скальпелю подступиться некуда. видно, что всё натянуто, всё на пределе, а свободных тканей нет, заключил эксперт.

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