Радиоведущая и певица Наташа Галич в своих социальных сетях задала подписчикам вопрос про концерт Семёна Слепакова* в Юрмале.
"Что там за байда случилась? Знаю, что люди встали и ушли", — написала она.
Однако писатель Михаил Шахназаров опроверг слова Галич и подчеркнул, что на концерте Слепакова* присутствовал его хороший знакомый.
"Затащила его на мероприятие жена. И он никуда не ушёл. Потому как честно проспал всё действо. Он не смог это смотреть и слушать", — иронично отметил журналист.
*внесён Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.
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