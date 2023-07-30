Зрители массово ушли с концерта Семёна Слепакова* в Юрмале

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Радиоведущая и певица Наташа Галич в своих социальных сетях задала подписчикам вопрос про концерт Семёна Слепакова* в Юрмале.

Фото: https://sibkray.ru/

"Что там за байда случилась? Знаю, что люди встали и ушли", — написала она.

Однако писатель Михаил Шахназаров опроверг слова Галич и подчеркнул, что на концерте Слепакова* присутствовал его хороший знакомый.

"Затащила его на мероприятие жена. И он никуда не ушёл. Потому как честно проспал всё действо. Он не смог это смотреть и слушать", — иронично отметил журналист.

*внесён Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.

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