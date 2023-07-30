Седокова получила серьезную травму ноги на концерте

0:36 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Анна Седокова попала в серьезную ситуацию во время своего концерта, в результате чего получила тяжелую травму ноги. Певица обратилась в социальные сети, чтобы выразить сильную боль, которую она испытала, и немедленный отек лодыжки.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Анны Седоковой

Несмотря на дискомфорт, Анна мужественно продолжила свое выступление, но позже попыталась решить проблему народными средствами. К сожалению, боль не проходила, и в конце концов она обратилась за медицинской помощью.

В соответствии с teleprogramma. pro, врачи поставили диагноз — переломы.

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