Седокова получила серьезную травму ноги на концерте

Анна Седокова попала в серьезную ситуацию во время своего концерта, в результате чего получила тяжелую травму ноги. Певица обратилась в социальные сети, чтобы выразить сильную боль, которую она испытала, и немедленный отек лодыжки.
Несмотря на дискомфорт, Анна мужественно продолжила свое выступление, но позже попыталась решить проблему народными средствами. К сожалению, боль не проходила, и в конце концов она обратилась за медицинской помощью.
В соответствии с teleprogramma. pro, врачи поставили диагноз — переломы.
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