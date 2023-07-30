Никас Сафронов поделился историей о своей попытке романтически расположить к себе Ирину Грибулину

0:36 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Никас Сафронов, известный российский артист, недавно рассказал о своей прошлой попытке добиться расположения композитора Ирины Грибулиной.

Фото: smotrim.ru

На фоне многочисленных слухов, связанных с личной жизнью знаменитости, сам Сафронов признался, что прилагал усилия, чтобы завоевать расположение Ирины Грибулиной. Несмотря на это, художник и поэтесса продолжают поддерживать позитивные отношения.

Интересно, что у Никаса Сафронова шестеро сыновей от разных женщин, что добавляет еще больше интриги в его яркую жизнь.

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