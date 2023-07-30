После 32 лет брака скончался муж известной певицы Натали

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Об этом сообщает "КП".RU, Александр Рудин, муж певицы, известной такими хитами, как "Ветер дул с моря" и "О, боже, какой мужчина", скончался в возрасте 54 лет.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

К сожалению, Александру было всего 53 года, и до его кончины не было никаких признаков каких-либо проблем со здоровьем или вредных привычек. В довершение скорби всего двумя неделями ранее скончался отец Александра.

Точная причина смерти продюсера на данный момент остается неясной.

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