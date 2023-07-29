Певица Ирина Грибулина рассказала, почему ее считали второй женой Караченцова

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Композитор и поэтесса Ирина Грибулина стала героем в новом выпуске программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ. В общении ведущей Лерой Кудрявцевой звезда рассказала, почему ее считали второй женой актера Николая Караченцова.

Фото: кадр из программы "Секрет на миллион"

По словам певицы, она снималась с легендарным актером в одном клипе, где они играли семейную пару. После этого появились те самые слухи, что Грибулина и Караченцев находятся в отношениях.

Подтвердить эту версию в студию пришла супруга скончавшегося актера Людмила Поргина. Актриса заявила, что она никогда не ревновала своего мужа к Грибулиной.

"Она совершенно другой человек. Даже если бы он полюбил ее, я бы поняла это”, — призналась Поргина.

Ирина добавила, что всегда была в дружеских отношениях с Николаем Петровичем. По ее словам, она вместе с дочерью привозила ему торты, когда он болел.

Ранее в шоу "Секрет на миллион" певица и композитор Ирина Грибулина призналась, что сделала пять абортов.

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