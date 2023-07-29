Певица Алла Пугачева продемонстрировала "натянутый" лоб на фестивале в Юрмале

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Несколько дней подряд озадаченная публика следит за каждым действием Аллы Пугачевой с супругом-иноагентом на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале. Каждый выход звездной пары дает поводы для обсуждений.

Фото: соцсети

В этот раз Примадонна пришла в концертный зал во всем розовом, поддержав модный тренд вокруг фильма "Барби". В свою очередь, Максим Галкин* не стал подражать "Кену". Супружескую пару встретили стоя и бурными овациями, в отличие от первого дня, когда в зале раздавались лишь жиденькие хлопки.

Однако больший интерес у общественности вызвал лоб Пугачевой. 74-летняя Певица специально убрала накладную челку, чтобы продемонстрировать окружающим результаты очередной подтяжки.

Ранее бывший стилист Аллы Пугачевой выдал ее секрет. Оказалось, что Примадонна уже давно использует накладки на волосы, чтобы скрыть недостатки прически.

*Максим Галкин признан иноагентом решением Минюста РФ.

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