Рэпер Гуф воссоединился с сыном

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Айза-Лилуна Ай опубликовала в соцсетях трогательный ролик воссоединения отца с сыном. Рэпер Алексей Долматов, которого знают под псевдонимом Гуф, встретил своего сына Сэма в аэропорту. В опубликованном видео счастливый мальчик бежит навстречу к папе.

Фото: соцсети

"Привезла Сэма к отцу", — коротко подписала Айза ролик.

Кроме того, с Айзой также прилетел второй сын Элвис, которого она родила от другого мужчины. Напомним, что еще недавно блогерша заявляла о желании лишить Гуфа родительских прав. Однако опубликованное видео говорит о том, что бывшие супруги смогли уладить все противоречия.

Ранее Айза Анохина в интервью Ксении Собчак рассказала о психологической травме старшего сына, которую он получил из-за наркомании отца.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.