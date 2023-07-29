Художник Никас Сафронов рассказал о ежемесячных тратах в 10 миллионов рублей

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский художник Никас Сафронов стал приглашенным гостем в шоу «Секрет на миллион» с композитором Ириной Грибулиной. Во время программы Сафронов признался, что его ежемесячные расходы могут достигать 10 миллионов рублей.

Фото: riavrn.ru

По его словам, большая часть суммы уходить на рабочие расходы, благотворительность и помощь близким. Касательно последнего Сафронов отметил, что всегда помогает семье и не способен им отказать.

Художник признался, что помог своим сыновьям при масштабном переезде: один перебрался из Лондона в Париж, а второй переехал в Австрию из Германии. Находившаяся в студии программы «Секрет на миллион» Ирина Грибулина восхитилась поступком Никаса Сафронова, а также назвала его прекрасным отцом.

Никас Сафронов также отметил, что он нанял специалиста, который следит за всеми финансовыми операциями. Художник отметил, что из-за объемов работы у него просто физически не остается времени на это.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.