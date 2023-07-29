Бывшая домработница Аллы Пугачевой Людмила Дороднова много лет проработала на певицу. Поэтому хорошо знает всех членов семьи. Недавно экс-помощница рассказала об экстраординарных способностях двойняшек Лизы и Гарри.
Людмила Дороднова после развода Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова перешла работать к поп-королю. По ее словам, она не посещала дом Примадонны после ухода к Киркорову. Однако с младшими детьми Аллы Борисовны она иногда видится.
"Кажется, что мозгов не хватает, чтобы с ними поговорить. Такие умные, что даже страшно", — призналась экс-помощница Примадонны.
Стоит отметить, что такое мнение появилось у домработницы неспроста. Известно, что Алла Борисовна тратить баснословные суммы на обучение своих отпрысков. Помимо элитной школы, они также дополнительно изучают несколько иностранных языков, занимаются спортом и развивают другие полезные навыки.
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Он инициативно вступил в контакт с украинскими боевиками.