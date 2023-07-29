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Фигурист Роман Костомаров уже почти скачет на протезах

0:53
Шоу-бизнес

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал в своих соцсетях новое видео, на котором он тренируется в зале. Фигурист смог забраться двумя ногами на подставку, которая была установлена на уровне колен.

Фигурист Роман Костомаров уже почти скачет на протезах
Фото: Telegram-канал Романа Костомарова

"Два месяца назад эта высота казалась невозможной. А нет, это только казалось, идем дальше", — подписал фигурист видеозапись.

Напомним, что в начале года со знаменитым фигуристом произошла страшная трагедия. Из-за осложнений после коронавируса спортсмену пришлось ампутации конечностей. Роман лишился стоп и нескольких пальцев на руках.

В настоящее время спортсмен активно занимается восстановлением после ряда сложнейших операций. Недавно фигурист растрогал россиян семейными видео, на котором он встречает детей в аэропорту.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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