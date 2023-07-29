Актриса Мария Миронова показала четырехлетнего сына Федора

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская актриса Мария Миронова редко делится подробностями семейной жизни со своими поклонниками. Однако в этот раз она решила показать свой отдых с 4-летним сыном Федором за границей.

Фото: соцсети

Счастливая семья в качестве летнего отдыха выбрала путешествие по Европе. Сначала они посетили Францию, а затем отправились в Италию на курорт Милано Мариттиме. В личном блоге актриса показала несколько фотографий с наследником.

"Это что-то, глаза, мимика, как похож то", "Дедушкина копия", "Да вылитый великий Миронов", — пишут поклонники в комментариях про маленького Федора.

Напомним, что у Марии Мироновой двое сыновей — 31-летний Андрей от бизнесмена Игоря Удалова и 3-летний Федор от предпринимателя по имени Андрей.

Ранее появились слухи, что Мария Миронова собирается увольняться из театра «Ленком».

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