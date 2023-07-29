Актриса Ольга Кабо похвасталась приобретением китайского автомобиля

1:16 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская актриса Ольга Кабо поделилась со своими подписчиками в соцсетях радостным событием. Звезда приобрела китайский автомобиль премиум сегмента.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

"Карета подана! Сделала себе прекрасный подарок. Для меня машина является домом на колесах, поскольку я провожу в ней много времени. Благодаря стильной и сильной машине теперь смогу летать!" — рассказала Кабо.

Артистка стала счастливой обладательницей черного внедорожника бренда EXEED. Отмечается, что цена на данную модель стартует от 4,5 млн рублей.

Напомним, что долгое время между Ольгой Кабо и ее бывшим мужем Николаем Разгуляевым проходили судебные тяжбы. Экс-супруг задолжал кредиторам больше 360 млн рублей. Предприниматель заявил себя банкротом, поэтому часть этой суммы банки хотели взыскать с актрисы.

Однако Ольга сумела отстоять свое имущество. Теперь звезда подала встречный иск, согласно которому она требует от бывшего мужа половину суммы от проданных акций и недвижимости. Суммарно актриса хочет получить 26 млн рублей.

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