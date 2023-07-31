Список актеров, рассматриваемых на роль Кена в фильме "Барби", вызвал дискуссии

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Потенциальная роль Райана Гослинга в роли Кена в предстоящем фильме "Барби" вызвала дискуссии об идеальном актере на эту роль.

Фото: imdb .com

В интервью Vanity Fair Эллисон Джонс, одна из кастинг-директоров фильма, поделилась некоторыми соображениями о процессе кастинга и рассказала о других актерах, которые рассматривались на эту роль.

Фильм, вдохновленный линейкой кукол, может похвастаться разнообразным актерским составом с многочисленными изображениями Барби и Кенов.

Из-за ограничений, связанных с COVID-19 во время съемок, команда провела три месяца в Лондоне, что привело к тому, что некоторые актеры оказались недоступны для роли Кена. В результате Боуэн Янг, Дэн Леви и Бен Платт не смогли присоединиться к Барби в доме ее мечты.

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