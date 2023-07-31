Трэвис Скотт выпускает новый альбом "Utopia"

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Трэвис Скотт только что выпустил свой последний альбом под названием "Utopia".

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Первоначально Скотт планировал исполнить новые песни из альбома во время концерта в Пирамидах Гизы. Однако 26 июля шоу было отменено из-за "сложных производственных проблем". Мероприятие все еще переносится, но новая дата пока не объявлена.

В альбоме представлены совместные работы с несколькими приглашенными артистами, включая

Бейонсе в "Delresto (Echoes)",

Дрейка в "Meltdown",

Джастина Вернона из Bon Iver

и Самфу в "My Eyes",

SZA и Future в "Telekinesis",

а Кид Куди появляется в "Looove".

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