Трэвис Скотт выпускает новый альбом "Utopia"

Трэвис Скотт только что выпустил свой последний альбом под названием "Utopia".
Первоначально Скотт планировал исполнить новые песни из альбома во время концерта в Пирамидах Гизы. Однако 26 июля шоу было отменено из-за "сложных производственных проблем". Мероприятие все еще переносится, но новая дата пока не объявлена.
В альбоме представлены совместные работы с несколькими приглашенными артистами, включая
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