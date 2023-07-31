Барановская подсчитала расходы на питание героини фильма "Барби"

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Юлия Барановская рассказала о долгожданном выходе фильма "Барби" и раскрыла интригующие подробности о нем.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Юлии Барановской

По ее словам, эксперты скрупулезно оценили стоимость продуктов, потребляемых главной героиней во время завтрака и обеда, в пересчете на российскую валюту. Анализ показывает, что типичный завтрак для героини Марго Робби обошелся бы в 800 рублей.

Для тех, кто еще не видел фильм, интересно отметить, что Барби начинает свой день с вкусных вафель, покрытых взбитыми сливками, и стакана молока. Более того, в фильме показано, как она и ее друзья наслаждаются пирожными, украшенными взбитыми сливками и карамельными конфетами. Эксперты точно подсчитали расходы на это восхитительное застолье, которые составили 737 рублей за одну порцию.

Юлия подчеркнула в своем Telegram-канале, что эти расходы могут оказаться недоступными для многих граждан России. Экстравагантные кулинарные блюда, показанные в фильме, могли бы стать мечтой для большинства, учитывая высокую стоимость, связанную с таким баловством.

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