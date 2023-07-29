Дизайнер Александр Арутюнов раскритиковал Нюшу за надменное отношение

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Модный дизайнер Александр Арутюнов в интервью YouTube-шоу "Мадонна Мур" заявил, что некоторые звезды неуважительно относятся к людям из его сферы. В частности, он раскритиковал певицу Нюшу.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Нюши

Арутюнов пожаловался, что знаменитости просят у него наряды за простое упоминание бренд в соцсетях, а не за оплату. По его словам, такая реклама не имеет эффективности.

"Когда у нас просят вещи, не понимают, почему мы не даем. Например, певица Нюша два или три раза обращалась к нам за отметку в соцсетях. Мы отказали, а потом мне назначили встречу", — вспомнил дизайнер.

Модельер также отметил, что он и его коллеги не должны работать бесплатно ради знаменитостей. По словам Арутюнова, нормальная звезда имеет достаточно средств, чтобы купить любой предмет гардероба.

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