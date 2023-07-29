Музыкальный продюсер Алексей Остудин опроверг участие Пугачевой в корпоративах за 50 млн рублей

1:16 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Алла Пугачева уже давно не выступает на сцене, а недавно и вовсе переехала из России в Израиль. Множество поклонников задаются вопросом: на какие деньги сейчас 74-летняя звезда продолжает вести свой роскошный образ жизни.

Фото: https://www.mk.ru

Накануне в Сети появилась информация, что Алла Борисовна продолжает выступать на частных мероприятиях. Однако ценник за один корпоратив непомерно большой — 50 миллионов рублей, и это не считая райдера.

Музыкальный продюсер и критик Алексей Остудин в беседе с порталом BLITZ+ опроверг эти слухи. По его словам, Алла Пугачева действительно давно отошла от дел.

"Я не слышал о том, что Аллы Борисовна вообще планирует выступать. С чего люди так решили, я не знаю. Она не работает, живет своей жизнью с семьей. Ей незачем выходить на сцену и кого-то развлекать", — заявил Остудин.

По словам продюсера, он дружит с концертным директором Примадонны и не слышал от него каких-либо новостей, что Пугачева якобы начала выступать на корпоративах. Алексей отметил, что стоит верить большинству информации про Аллу Борисовну.

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