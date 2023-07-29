Певица Анастасия Приходько раскритиковала говорящую на русском Веру Брежневу

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певицу Анастасию Приходько задело, что ее коллега Вера Брежнева считает себя украинкой, но продолжает общаться на русском языке. Артистка опубликовала видео с экс-солисткой группы "ВИА Гра", на котором та размахивает флагом Украины.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

"Она выходит в других странах и говорит на русском, что украинка. Что за двойные стандарты, типа попытка усидеть на двух стульях? Заберите у нее флаг!" — возмутилась экс-участница "Фабрики звезд".

Ранее Приходько обрушилась с критикой на Светлану Лободу, которая уехала из России и высказалась в поддержку Украины. По словам Анастасии, ее коллега лицемерит, когда пытается петь и говорить на украинском.

Недавно Вера Брежнева впервые за полтора года посетила Украину. Кадры с певицей на киевском вокзале были опубликованы в Сети.

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