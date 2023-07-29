Актриса Людмила Хитяева считает скрягами жалующихся на пенсии коллег

1:32 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В последнее время в обществе все чаще обсуждаются вопросы о достаточности пенсий для пожилых артистов. Одним из таких случаев стала жалоба Тамары Семиной на размер своей пенсии, которая составляет всего 17 000 рублей.

Фото: m24.ru

Однако актриса Людмила Хитяева высказала свое мнение. Звезда считает, что подобные жалобы на маленькие пенсии со стороны пожилых артистов являются несправедливыми. Она относит таких людей к категории скряг, которые своими жалобами унижают пожилых артистов. По ее мнению, пенсия Семиной должна быть выше, учитывая ее звания и заслуги в мире искусства.

Хитяева также вспомнила, как певица Алла Пугачева публично жаловалась на маленькую пенсию. Тогда Примадонна получала 50 000 рублей в месяц, включая надбавки, и перечисляла их на счет преданной фанатки, которая была прикована к инвалидному креслу.

"Стыдоба, миллионерша жалуется на маленькую пенсию. Лично я у государства ничего не прошу, так как дорожу своим честным именем. Я смогла стать самодостаточным человеком, умеющим зарабатывать. Я постоянно гастролировала, снималась, выступала. Меня везде приглашали", — добавила Хитяева.

Сама Хитяева считает свою пенсию хорошей и полностью устраивающей. Она не испытывает недовольства по поводу государственных выплат и считает, что они достаточны.

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