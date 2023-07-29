В последнее время в обществе все чаще обсуждаются вопросы о достаточности пенсий для пожилых артистов. Одним из таких случаев стала жалоба Тамары Семиной на размер своей пенсии, которая составляет всего 17 000 рублей.
Однако актриса Людмила Хитяева высказала свое мнение. Звезда считает, что подобные жалобы на маленькие пенсии со стороны пожилых артистов являются несправедливыми. Она относит таких людей к категории скряг, которые своими жалобами унижают пожилых артистов. По ее мнению, пенсия Семиной должна быть выше, учитывая ее звания и заслуги в мире искусства.
Хитяева также вспомнила, как певица Алла Пугачева публично жаловалась на маленькую пенсию. Тогда Примадонна получала 50 000 рублей в месяц, включая надбавки, и перечисляла их на счет преданной фанатки, которая была прикована к инвалидному креслу.
"Стыдоба, миллионерша жалуется на маленькую пенсию. Лично я у государства ничего не прошу, так как дорожу своим честным именем. Я смогла стать самодостаточным человеком, умеющим зарабатывать. Я постоянно гастролировала, снималась, выступала. Меня везде приглашали", — добавила Хитяева.
Сама Хитяева считает свою пенсию хорошей и полностью устраивающей. Она не испытывает недовольства по поводу государственных выплат и считает, что они достаточны.
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