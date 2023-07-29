Особенный брат покойного солиста "Отпетых мошенников" стал героем шоу Собчак

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Роман обладает особенностями развития из-за того, что в детстве его уронили родители. Мальчик сильно ударился головой и потерял память. Но испытания в его жизни не закончились. В раннем возрасте ему пришлось пережить смерть родителей, вследствие чего он был отправлен в интернат, где над ним издевались и унижали.

Фото: youtube.com

"Меня избивали. Это же интернат. В школе очень дразнили. Учителя имели право тебя ударить, раздевали тебя, чтобы не сбежал. Или укол делали", — признался Зинуров.

Несмотря на все преграды, Роман стал отцом — у него есть дочь Соня. Однако мать девочки не живет с ними.

В прошлом году несчастье вновь настигло Романа — он потерял своего брата Тома Хаоса. Рассказывая про него в интервью, мужчина не смог сдержать слез.

Роман Зинуров уже около 30 лет занимается танцами на льду и является призером различных международных соревнований. Он отмечает, что спорт дарит ему радость и эмоции, а также возможность представлять свою страну на международном уровне.

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