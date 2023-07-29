50-летняя Наташа Королева раскрыла подробности интимной жизни с Тарзаном

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Наташа Королева в YouTube-шоу PopCake откровенно рассказала о сексуальной жизни со своим супругом Сергеем Глушко. 50-летняя звезда призналась, что в их постели по-прежнему кипят страсти.

Фото: Instagram

"С ним секс не может быть тусклым, поверьте! Даже, когда настроение из серии "не трогайте меня", с ним всё получается красиво", — заверила певица.

По мнению Королевой, секретом их крепких отношений является то, что они дают друг другу свободу. По ее словам, супругам необходимо проводить время по отдельности, чтобы не надоедать друг другу.

Напомним, что певица Наташа Королева и стриптизер Сергей Глушко уже около двадцати лет в браке. Несколько лет назад супруги были на грани расставания из-за измен Тарзана, однако им удалось помириться и спасти брак.

Ранее в интервью Наташа Королева рассказала, как у нее получилось решить семейный конфликт из-за СВО с украинскими родственниками.

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