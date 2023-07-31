Барби превзошла Бэтмена, Супермена и Гарри Поттера по объему продаж и популярности

0:37 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

По данным Box Office Mojo, за первые выходные сатирическая комедия "Барби" режиссера Греты Гервиг собрала в мировом прокате более 330 млн долларов.

Фото: imdb .com

Всего за одну неделю "Барби" собрала в прокате в общей сложности 500 млн долларов.

Главные роли в фильме исполнили

Марго Робби в роли Барби

в роли Барби и Райан Гослинг в роли Кена.

Сюжет фильма вращается вокруг Барби, куклы из фантастического мира Барбиленд, которая решает отправиться в реальный мир вместе со своим бойфрендом Кеном, чтобы пообщаться с реальными людьми.

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