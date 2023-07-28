Бывший Ксении Бородины Курбан Омаров выложил фото возлюбленной и сделал громкое заявление

Предприниматель Курбан Омаров часто делится фото своей возлюбленной 22-летней Валерии. Однако каждый раз под его публикациями начинаются споры и обсуждения. Подписчики внимательно рассматривают внешность избранницы бизнесмена и сравнивают ее с его бывшей женой Ксенией Бородиной, строя предположения о продолжительности их романа.

Фото: https://www.instagram.com/p/CvNf5MhSDlN/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

Недавно Курбан опубликовал новые фотографии Валерии и сделал заявление, вызвавшее шум в комментариях.

"Мужчина должен бороться за счастье своей женщины. Это та битва, которую я готов вести каждый день", — загадочно подписал Курбан.

Кто-то из подписчиков посчитал, что необходимо жениться и не морочить голову девушке.

"Счастье для женщины — это предложение руки и сердца. А то получается, она думает, что почти замужем, а он считает себя свободным", "Зачем бороться? Нужно быть самим этим счастьем".

Некоторые поддерживают бывших возлюбленных Курбана.

"Жаль, что за счастье одной женщины он борется, а другую предает так подло", — выражая, возможно, свою поддержку Ксении Бородиной.

Таким образом, заявления Курбана Омарова вызывают разнообразные реакции у его поклонников, и обсуждения о его романе с 22-летней девушкой Лерой продолжаются.

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