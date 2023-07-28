Киркоров сделал тайное послание критикующим Хайдарова звездам

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Пластический хирург Тимур Хайдаров несмотря на разгорающийся скандал вокруг его деятельности решил закатить вечеринку в честь дня рождения своей дочери. Одним из гостей праздника стал Филипп Киркоров, которому "звездный хирург" не так давно сделал новое тело.

Фото: rbc.ru

"Сегодня большой праздник в семье этого гениального человека! Посмотрите: красивый стол, красивые гости! Сердца у них чистые…все с добрыми помыслами!", — заявил Киркоров, намекнув на певиц Славу и Любовь Успенскую.

Последнюю неделю в российском шоу-бизнесе развивается громкий скандал. Певица Слава обвинила хирурга Тимура Хайдарова в некачественной операции пластики груди. К претензиям артистки присоединилась Любовь Успенская, которая также пострадала от рук "звездного хирурга".

Недавно появились подробности, согласно которым виной плохому заживлению груди певицы Славы после операции стало ее злоупотребление алкоголем.

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