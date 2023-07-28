Исполнение Тейлор Свифт песни "Shake It Off" вызвало сейсмическую активность

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Сейсмологи сообщили, что на концерте Тейлор Свифт в Сиэтле была зафиксирована та же магнитуда, что и при землетрясении магнитудой 2,3.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Тейлор Свифт

Сейсмические данные выступлений Свифта на стадионе "Люмен Филд" 22 и 23 июля с общей аудиторией более 144 тыс. болельщиков превзошли предыдущий рекорд, известный как "Чудовищное землетрясение" в городе.

Это было в далеком 2011 году, когда болельщики отреагировали на тачдаун американского футболиста Маршона Линча за "Сиэтл Сихокс" во время матча плей-офф против "Нью-Орлеан Сэйнтс" — событие магнитудой 2,0.

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